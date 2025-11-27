Genova, donna investita sulle strisce in Piazza Montano: grave al San Martino

Una donna di circa 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in piazza Montano nel quartiere genovese di Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima in codice rosso al San Martino di Genova. Presente anche la Municipale per i rilievi del caso. Lunghe code si sono formate nel tratto interessato dal fatto.
Articoli correlati
L’auto mutuo aiuto arriva a Genova
Anche nel 2023 iniziative sull’Auto Mutuo Aiuto in occasione del 12 novembre, giornata che dal 2019 il Comune di Genova dedica all’Auto Mutuo Aiuto mediante il Progetto GENOVA INSIEME (curato dall’Agenzia per la Famiglia con rappresentanti di gruppi di Auto Mutuo Aiuto). Vi saranno incontri in diversi Municipi e sarà predisposto l’avvio di un […]
Furto al negozio Vodafone a Savona
Ancora episodi criminosi a Savona. Anche la nostra città, come altre in provincia, è nel mirino dei malviventi. L’ultimo episodio questa notte quando è stato svaligiato il negozio Vodafone di via Ratti. I ladri sono riusciti ad entrare tagliando la serranda metallica e rompendo il vetro della porta d’ingresso. Una volta dentro si sono impossessati […]
A10, auto si ribalta tra Genova Aeroporto e Genova Pegli: un ferito
Un’ auto di è ribaltata tra caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Ventimiglia per cause da determinare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici, che hanno estratto dal mezzo una donna e il figlio di 1 anno e mezzo rimasto illeso. La donna è stato trasportata al […]