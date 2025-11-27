E’morto il sindaco di S.Stefano D’Aveto, Robero Pareti, era malato da tempo. Il decesso è avvenuto all’hospice di Chiavari. Il vice sindaco Mattia Crucioli diventa facente funzioni in attesa delle nuove elezioni. Pareti era stato eletto nel giugno dello scorso anno.
