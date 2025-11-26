Genova, Black Friday a Palazzo Ducale: la mostra Moby Dick a prezzo scontato

Per il Black Friday sarà possibile visitare la mostra Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea in corso a Palazzo Ducale a un prezzo scontato.

Venerdì 28 novembre, infatti, tutti coloro che vorranno viaggiare attraverso l’immortale storia di Moby Dick potranno usufruire di un biglietto ridotto di 10 euro anziché 14 (11,50 se l’acquisto è effettuato online con prevendita).

Sarà un biglietto open, utilizzabile cioè fino alla chiusura della mostra prevista per il 15 febbraio del prossimo anno.

Moby Dick. La Balena è una grande mostra collettiva che prende le mosse da Moby Dick, il romanzo di Herman Melville e presenta grandi installazioni video, sculture, arpioni, tele, fotografie e incisioni che indagano i grandi temi di questa straordinaria opera attraverso un viaggio tra epoche storiche, punti di vista e adattamenti. Si parte dall’arte visiva, ma si approda alla musica, al cinema, alla scienza e alla biologia grazie il filtro della letteratura. L’esposizione è prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in collaborazione con TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

