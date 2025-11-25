Recco, inaugurata la nuova Casa della Comunità

A Recco è attiva la Casa della Comunità che offre servizi per i cittadini del Golfo Paradiso e del suo entroterra, come ci racconta Pasquale Greco, direttore socio sanitario distretto 13 asl3
All’interno della Casa della comunità di Recco, suddivisa i due edifici (ingressi in Via Pisa 55 e via Bianchi si trovano:Punto unico di accesso per accoglienza e informazioni, medico di medicina generale, infermieri di comunità che possono ricevere con accesso diretto senza prenotazione, ambulatori specialistici, servizi della salute mentale, consultorio, centro prelievi, ambulatori per screening e vaccinazioni