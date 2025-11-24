Attualità Imperia e provincia

Il vicepresidente Alessandro Piana ha inaugurato il nuovo acquedotto di Candeasco

Posted on Author Redazione Comment(0)

È stato inaugurato questa mattina a Candeasco, frazione del comune di Borgomaro, il nuovo acquedotto realizzato grazie al Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Un intervento atteso da oltre cinquant’anni, che restituisce alla comunità un’infrastruttura moderna, funzionale e sicura.

“È con grande soddisfazione che oggi sono qui a inaugurare un’opera fondamentale per la qualità della vita dei cittadini – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana – Desidero ringraziare il sindaco Massimiliano Mela e l’amministrazione comunale di Borgomaro per l’impegno e la capacità di portare avanti un progetto così importante. La proficua collaborazione tra Regione e territorio è stata determinante per arrivare a questo risultato”.

L’intervento, dal valore complessivo di 292mila euro, ha previsto la rimozione della pavimentazione e delle vecchie tubazioni, la sostituzione dei pozzetti e la realizzazione delle nuove reti di acque bianche, acquedotto, linee telefoniche e internet. Il progetto si è concluso con la posa della nuova pavimentazione in blocchetti di pietra grigia, restituendo al borgo decoro e funzionalità.

“La nostra attenzione verso l’entroterra è costante – conclude il vicepresidente –. Continueremo a sostenere progettualità come questa, perché i piccoli borghi liguri meritano risorse, ascolto e prospettive di sviluppo”.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Imperia e provincia

Ventimiglia, 250 prodotti non idonei sequestrati in un negozio gestito da cinesi

Posted on Author Redazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia,ha scoperto, in un negozio gestito da un cinese a Ventimiglia dei prodotti non ‘a norma’ che sono stati sequestrati. Si tratta di circa 250 articoli di vario genere (scarpe, indumenti e bigiotteria), irregolarmente posti in vendita al pubblico. I prodotti sono stati sequestrati e il titolare […]
Attualità

Incidente mortale ad Andora, i sindacati: “Vittime sul lavoro fenomeno inaccettabile”

Posted on Author Redazione

“Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Savona, questa volta ad Andora, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato in una abitazione privata dove erano in corso alcuni interventi edili. L’uomo, un elettricista, sarebbe stato travolto dal crollo di un muretto. Nell’esprimere vicinanza e […]
Attualità In Primo Piano

Liguria, seconda regione più anziana d’Europa

Posted on Author Redazione

Una percentuale più alta si registra solamente nella zona di Chemnitz, in Germania (28,9%) La Liguria è la seconda regione “più anziana” d’Europa. Secondo le statistiche pubblicate oggi da Eurostat (dati 2019), il 28,5% della popolazione ligure ha più di 65 anni, e appartiene quindi alla fascia d’età considerata più a rischio di sviluppare sintomi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *