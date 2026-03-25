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Liguria, al via la nuova rete degli IAT regionali

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Si è tenuto quest’oggi presso l’Acquario di Genova l’evento ‘Nuova rete Iat Liguria’, un momento di confronto e rilancio strategico del sistema di accoglienza turistica regionale promosso da Regione Liguria che ha visto, per la prima volta in assoluto, la presenza dei sindaci e degli amministratori di tutti i Comuni della regione nonché degli operatori di tutti gli oltre 100 uffici turistici liguri per un totale di circa 180 persone. I presenti hanno condiviso visioni, strumenti e opportunità future con l’obiettivo di rafforzare insieme il ruolo strategico dell’accoglienza turistica regionale e costruire il prossimo passo del sistema Iat (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica) ligure .

“L’iniziativa ha rappresentato un passaggio fondamentale per rafforzare la rete Iat attraverso strumenti innovativi, una maggiore integrazione tra enti e operatori e un approccio sempre più orientato alla qualità dei servizi offerti ai visitatori – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – La nuova rete Iat Liguria è un progetto strategico che mette al centro il territorio, le comunità locali e l’esperienza del turista: con questo percorso vogliamo rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, valorizzare le eccellenze locali e rendere l’accoglienza sempre più efficiente, digitale e accessibile. Voglio ringraziare tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri, i dirigenti, i funzionari e gli operatori presenti oggi, in rappresentanza del 90% degli uffici turistici regionali, che stanno collaborando in maniera fattiva alla realizzazione di questo nostro obiettivo ambizioso”.

Nell’ambito dell’incontro è stato presentato il software gestionale (Dms), lo strumento cardine del sistema: gestisce in modo integrato i processi di informazione, accoglienza e promozione, coordinando contenuti, dati e servizi turistici in un’unica piattaforma gestionale. Si tratta dello strumento che permetterà agli operatori turistici di avere informazioni sempre aggiornate e affidabili consentendo un lavoro più veloce ed efficiente e promuovendo in modo coordinato l’intero territorio ligure.

“La rete regionale degli Iat, grazie ad un coordinamento regionale unico, diventa il punto di contatto diretto con il turista e l’estensione territoriale dell’ecosistema digitale: è l’elemento fondamentale del modello proposto – ha aggiunto l’assessore Lombardi – Integrata con Dms e Dmo, la rete degli Iat garantirà quindi uniformità nell’accoglienza, coerenza informativa e maggiore efficacia nella conversione della domanda turistica in esperienze reali”.
“Le soluzioni tecnologiche di analisi dei dati – ha concluso Lombardi – consentiranno agli attori della governance, in particolare a Regione Liguria e alle Dmo, di fruire di dati utili per le attività di programmazione strategica, operativa, di controllo e monitoraggio delle performance del sistema turistico ligure nel suo complesso e delle singole aree territoriali”.

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