Scontri Genova, presidente Bucci: “Episodi inaccettabili per storia democratica della città, solidarietà ad agenti feriti e a chi ha subito danni”

“È inaccettabile quanto accaduto ieri sera a Genova. Ancora un grave episodio di violenza politica che ha visto vittime di un agguato sconsiderato gli appartenenti alle forze dell’ordine e diversi cittadini che hanno subito il danneggiamento delle auto lasciate in sosta. Non esiste un ideale politico che possa giustificare tutto questo. Auspico che Genova, la cui storia democratica non può essere sporcata da simili episodi, sappia reagire e condanni con forza e con compattezza da parte di tutte le istituzioni e tutte le forze politiche il comportamento di questi violenti. Massima solidarietà va agli agenti feriti e a quanti hanno subito danni”.

Lo ha detto il presidente Marco Bucci in merito ai disordini di sabato.

