Meteo, allerta arancione prolungata fino alle 24

La Protezione Civile regionale ha aggiornato il quadro delle allerte meteo per la giornata di oggi, domenica 16 novembre, e per la mattinata di domani, lunedì 17 novembre. Le condizioni atmosferiche restano instabili, con piogge diffuse, temporali localmente persistenti e venti forti che interesseranno gran parte della Liguria.
Zona A – Ponente
Allerta arancione fino alle 21:00 di oggi.
Allerta gialla dalle 21:00 alle 23:59.
Zona B – Centro
Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.
Allerta gialla dalle 23:59 alle 8:00 di domani, lunedì 17 novembre.
Zona C – Levante
Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.
Allerta gialla:
• fino alle 8:00 di domani per i bacini piccoli e medi
• fino alle 10:00 di domani per i bacini grandi
Zona D – Versanti padani di ponente
Allerta arancione fino alle 21:00 di oggi.
Allerta gialla fino alle 23:59.
Zona E – Versanti padani di levante
Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.
Allerta gialla fino alle 8:00 di domani.
Nel pomeriggio si prevedono piogge da moderate a forti sul centro-levante della regione, con la possibilità di temporali organizzati e persistenti che potranno insistere su terreni già saturi.
Nella mattinata di lunedì gli ultimi fenomeni residui andranno gradualmente esaurendosi.