Cronaca Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano Kids Fashion Savona

Meteo, allerta arancione prolungata fino alle 24

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Protezione Civile regionale ha aggiornato il quadro delle allerte meteo per la giornata di oggi, domenica 16 novembre, e per la mattinata di domani, lunedì 17 novembre. Le condizioni atmosferiche restano instabili, con piogge diffuse, temporali localmente persistenti e venti forti che interesseranno gran parte della Liguria.

Zona A – Ponente

Allerta arancione fino alle 21:00 di oggi.

Allerta gialla dalle 21:00 alle 23:59.

Zona B – Centro

Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.

Allerta gialla dalle 23:59 alle 8:00 di domani, lunedì 17 novembre.

Zona C – Levante

Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.

Allerta gialla:

• fino alle 8:00 di domani per i bacini piccoli e medi

• fino alle 10:00 di domani per i bacini grandi

Zona D – Versanti padani di ponente

Allerta arancione fino alle 21:00 di oggi.

Allerta gialla fino alle 23:59.

Zona E – Versanti padani di levante

Allerta arancione fino alle 23:59 di oggi.

Allerta gialla fino alle 8:00 di domani.

 

Nel pomeriggio si prevedono piogge da moderate a forti sul centro-levante della regione, con la possibilità di temporali organizzati e persistenti che potranno insistere su terreni già saturi.

Nella mattinata di lunedì gli ultimi fenomeni residui andranno gradualmente esaurendosi.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova In Primo Piano

Genova, si chiude il Nautico: 120.000 presenze in 5 giorni

Posted on Author Redazione

Con 120.864 visitatori, il 64° Salone Nautico Internazionale di Genova si chiude con un +2,19% di ingressi rispetto al 2023, confermandosi ancora una volta come l’evento di riferimento globale per il settore. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca Savona

Savona, ladri in azione in Piazzale Amburgo

Posted on Author Redazione

Savona. Malviventi in azione a Piazzale Amburgo dove è finita nel mirino dei ladri l’ufficio di veterinaria dell’Asl 2. Per entrare all’interno degli uffici è stata forzata una finestra del pian terreno. Hanno forzato la finestra del piano terra, passando dal retro dell’edificio, e hanno puntato l’attenzione sul distributore automatico del caffè. Il colpo, tuttavia, non ha […]
Albenga Cronaca

Albenga, sospesa la licenza di somministrazione di cibo e bevande a un bar per una settimana

Posted on Author Redazione

Il Questore di Savona ha firmato la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Albenga, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica. Sette giorni di chiusura disposti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso a seguito dei controlli effettuati […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *