Frane e allagamenti nel Savonese: la situazione

Il maltempo continua a provocare disagi in tutta la Liguria. Attualmente via del Cristo ad Albenga è stata chiusa per allagamenti così come il sottopasso di Piazza Matteotti, Via Martiri alla Foce e la SP39 per Campochiesa sempre ad Albenga. A Stella una piccola frana sulla Sp 6 è monitorata da ANAS. Mentre ad Alassio un altro smottamento interessa la Sp 18 per Moglio che stata provvisoriamente chiusa in attesa di istituire il senso unico alternato regolato da semaforo.
Articoli correlati
Coronavirus, situazione tranquilla al San Martino di Genova
Nessun nuovo positivo al Coronavirus tra i 25 pazienti testati dopo i casi emersi ieri di un’infermiera e un paziente risultati positivi, la direzione del nosocomio genovese fa sapere che sono stati testati 32 operatori con 27 negativi e 5 in attesa di referto. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Guasto a un treno sulla linea Genova-Ventimiglia nei pressi di Loano: ritardi di circa 90′
Circolazione ferroviaria bloccata da pochi minuti sulla linea Genova- Ventimiglia in entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi di Loano. Attualmente i convogli viaggiano con un ritardo di circa 90′. AGGIORNAMENTO ORE 9.30 Il traffico è tornato regolare dopo l’intervento del locomotore di soccorso. I treni in viaggio hanno registrato maggiori […]
Bogliasco, perde il controllo dell’auto e finisce contro una cabina elettrica
Incidente questo pomeriggio a Bogliasco dove un’auto è finita contro una cabina dell’energia elettrica prima di finire in una serra che si trovava nella strada sottostante. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare provocando l’impatto in cui le persone sono rimaste bloccate all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i […]