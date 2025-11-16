Alassio Albenga Cronaca Stella

Frane e allagamenti nel Savonese: la situazione

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il maltempo continua a provocare disagi in tutta la Liguria. Attualmente via del Cristo ad Albenga è stata chiusa per allagamenti così come il sottopasso di Piazza Matteotti, Via Martiri alla Foce e la SP39 per Campochiesa sempre ad Albenga. A Stella una piccola frana sulla Sp 6 è monitorata da ANAS. Mentre ad Alassio un altro smottamento interessa la Sp 18 per Moglio che  stata provvisoriamente chiusa in attesa di istituire il senso unico alternato regolato da semaforo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Coronavirus, situazione tranquilla al San Martino di Genova

Posted on Author Redazione

Nessun nuovo positivo al Coronavirus tra i 25 pazienti testati dopo i casi emersi ieri di un’infermiera e un paziente risultati positivi, la direzione del nosocomio genovese fa sapere che sono stati testati 32 operatori con 27 negativi e 5 in attesa di referto. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca

Guasto a un treno sulla linea Genova-Ventimiglia nei pressi di Loano: ritardi di circa 90′

Posted on Author Gianluca Firpo

Circolazione ferroviaria bloccata da pochi minuti sulla linea Genova- Ventimiglia in entrambe le direzioni per  un guasto ad un treno nei pressi di Loano. Attualmente i convogli viaggiano con un ritardo di circa 90′. AGGIORNAMENTO ORE 9.30 Il traffico è tornato regolare dopo l’intervento del locomotore di soccorso. I treni in viaggio hanno registrato maggiori […]
Cronaca Genova e provincia

Bogliasco, perde il controllo dell’auto e finisce contro una cabina elettrica

Posted on Author Redazione

Incidente questo pomeriggio a Bogliasco dove un’auto è finita contro una cabina dell’energia elettrica prima di finire in una serra che si trovava nella strada sottostante. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare provocando l’impatto in cui le persone sono rimaste bloccate all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *