Savona, focolaio COVID nel reparto di Medicina 2 del “San Paolo”: salgono a 7 i positivi

Sono 7 i pazienti ricoverati nel reparto di “Medicina 2” dell’ospedale San Paolo di Savona risultati positivi al Covid19 dopo i tamponi effettuati nei giorni scorsi a seguito del rilevamento, durante alcuni test di routine, di tracce dell’infezione da SarS-CoV-2 in un paziente comunque asintomatico. Sono 48 i pazienti in degenza coinvolti nei controlli più 19 membri del personale in servizio, hanno portato all’identificazione dell’infezione anche per un operatore. Tutti i positivi riscontrati sono asintomatici o paucisintomatici.

Mentre sono in programma ulteriori esami, proseguono in via precauzionale le attività di sanificazione straordinaria delle aree di degenza e le procedure per il contenimento dell’infezione quali il blocco di nuovi ricoveri presso la struttura di degenza di Medicina, e la sospensione temporanea delle visite dei parenti.

Sui pazienti e il personale intanto l’Asl ha avviato i protocolli di tracciamento e sorveglianza, mentre sui campioni risultati positivi sono tuttora in corso le analisi di tipizzazione volte a determinare l’eventuale presenza di varianti.