Piaggio Aero, Fiom CGIL: “Carichi di lavoro interessanti per il futuro”

“Ieri è svolto l’incontro tra la Rsu, l’Ad Tomassini e l’Ing. Toninelli in merito alle prospettive nel breve termine dello stabilimento di Villanova d’Albenga. Sono emersi carichi di lavoro interessanti per il futuro, ma per avere numeri precisi nei velivoli e in generale è necessario aspettare il budget di fine anno. Nei motori alcuni lavori riprendono e sono in atto molti preventivi”. Lo afferma in una nota la RSU FIOM Baykar Piaggio Villanova d’Albenga e la Segreteria FIOM CGIL Savona.

“È fondamentale capire l’entità e la sostenibilità di ulteriori risorse economiche; comprendere le risposte che si avranno dai fornitori; quantificare, per coordinare e gestire la formazione delle prossime assunzioni. Non è più rinviabile: aprire un confronto dettagliato sul Piano Industriale e avere i relativi riferimenti delle Business Unit per affrontare la discussione; un’attenta valutazione degli Accordi di secondo livello come base per modernizzare e condividere un Integrativo complessivo di stabilimento”.

“Crediamo utile contestualizzare quanto affrontato, anche in una discussione più generale alla presenza della proprietà – concludono i firmatari della nota – Produzione droni in altri paesi, joint venture con Leonardo, vincoli sviluppo attività Motori, sono solo alcune delle questioni generali che devono essere affrontate con chiarezza anche per rispetto del territorio e sulle quali continuiamo a chiedere l’interessamento degli enti locali e dei Ministeri”.

