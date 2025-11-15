Albisola Cronaca In Primo Piano

Albisola, folla e lacrime al funerale di Franco Orsi

Una folla immensa ha dato l’ultimo saluto oggi pomeriggio nella chiesa di N.S. Stella Maris ad Albisola a Franco Orsi mancato martedì sera a Sassello per un malore a 59 anni. Alla cerimonia, oltre ai famigliari erano presenti sindaci, amministratori, assessori, gente comune, amici, conoscenti che lo avevano conosciuto sia come sindaco di Albisola sia come amico o collega.
“Per me è stato tante cose, un punto fermo, è stato anche un mio datore di lavoro, poi un collega. È stato un compagno di viaggio, di giochi. Ma è sempre rimasto mio fratello“. ha detto il fratello Fabio. Presente anche lo storico presidente della Croce Verde Vilderio Vanz
 Dopo il mio incidente non conoscevo il mondo della disabilità e lui mi aveva detto: ‘ti prometto che farò tutto il possibile perché tu abbia una vita felice’, ha detto il figlio, Matteo, campione paralimpico.

Redazione

