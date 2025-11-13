Ventimiglia, da lunedì i binari 1 e 2 riceveranno tutte le tipologie di treni

A partire da lunedì, 17 novembre, i binari 1 e 2 della stazione ferroviaria di Ventimiglia riceveranno tutti i treni della flotta regionale ligure, compresi i più moderni Pop e Rock, garantendo così un evidente beneficio in termini di comodità ed efficienza di viaggio per tutti i cittadini che utilizzano questo mezzo di trasporto nel ponente ligure. Questo quanto ottenuto grazie all’odierna attivazione elettrica, con adeguamento a 3000 volt, dei primi due dei sette binari previsti dall’opera complessiva.

Presenti all’inaugurazione l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l’amministratore Delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) Aldo Isi, insieme alle istituzioni, associazioni e comitati pendolari locali.

Il lavoro, che verrà terminato entro la fine del 2027, ha un costo complessivo di 7 milioni di euro di cui 4,5 a carico della Regione Liguria e la restante parte stanziata da RFI che ha già effettuato, con risorse proprie, un’opera propedeutica da 2,5 milioni di euro grazie alla quale, da giugno a oggi, è stato permesso l’arrivo dei treni Vivalto.

