Capo Noli, tornano i cantieri: un mese di disagi per gli automobilisti

Si annuncia un mese di disagi per gli automobilisti che transiteranno a Noli. Ripartono da oggi, 13 novembre i lavori sull’Aurelia all’altezza di Capo Noli. Il cantiere sarà operativo fino al 19 dicembre, dalle dalle 07:30 alle 17:30 dei giorni feriali, festivi e weekend esclusi. Il lavori interessano un breve tratto di 100 metri dal km 591+900 al km 592+000, con la chiusura della corsia lato destro e la regolazione del traffico a senso unico alternato, mediante impianto semaforico o movieri e con limite di velocita di 30Km/h.

La ditta Consorzio Stabile Aurora eseguirà lavori di manutenzione ordinaria sulle pareti rocciose in prossimità del km 591+950, con la sostituzione di una porzione di reti paramassi danneggiate in favore di nuove reti rinforzate e a maglie più strette. In orario notturno tra il 20 e il 21 novembre, dalle 21:00 alle 6:00, nella galleria Noli Vescovado verrà istituito un secondo senso unico alternato disciplinato da movieri o semafori provvisori per lo svolgimento di un’ispezione tecnica nella galleria artificiale che è stata disposta da Anas.

