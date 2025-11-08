Genova e provincia Sport

Calcio, l’Entella a Reggio Emilia per concedere il bis

Posted on Author Redazione Comment(0)

Trasferta complicata per l’Entella, attesa a Reggio Emilia dai granata freschi di vittoria casalinga nel derby contro il Modena. A confronto due rendimenti antitetici: l’Entella in trasferta è un disastro con un solo punto all’attivo mentre la Reggiana in casa ha ottenuto 11 dei 16 punti complessivi che valgono il 9° posto in classifica. Liguri determinati a migliorare il rendimento esterno e a concedere il bis dopo la vittoria interna contro l’Empoli, gli emiliani cercano di scalare la classifica verso una posizione play off. Si gioca alle 15

REGGIANA(3-4-2-1): Motta, Papetti, Magnani, Libutti, Marras, Lima, Bertagnoli, Bozzolan, Portanova, Tavsan, Novakovic. All. Dionigi

 ENTELLA(3-4-2-1): Colombi, Marconi, Tiritello, Parodi, Di Mario, Benali, Franzoni, Russo, Bariti, Dalla, Fumagalli. All. Chiappella

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Mercoledì di coppa: impegnate Savona e Finale

Posted on Author Redazione

Savona. E’ una settimana intensa per Savona e Finale. Agli impegni di campionato si sovrappone la Coppa Italia che mercoledì disputerà il terzo turno (secondo per Savona e Finale). Le avversarie delle savonesi ancora in corsa nella competizione sono di alto profilo: U.Sanremo per i biancoblu e Sestri Levante per la squadra di Buttu. Il […]
Sport

Ivan Juric è il nuovo allenatore del Genoa. Con lui anche Alberto Corradi ex Varazze

Posted on Author Redazione

Genova. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Genoa. L’ufficialità della notizia è arrivata direttamente attraverso un comunicato stampa comparso sul sito della società rossoblu che ha presentato il nuovo allenatore alle 18 a Villa Rostan a Genova. Juric, croato di Spalato (città dove morì l’imperatore Diocleziano), è nato il 24 agosto 1975. Dopo gli […]
Sport

Milano-Sanremo, al via 27 squadre composte da 6 corridori ciascuna

Posted on Author Redazione

La 111a edizione de la Milano-Sanremo by Vittoria, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma sabato 8 agosto, vedrà al via due squadre in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Ci saranno infatti anche i due UCI ProTeams italiani Androni Giocattoli – Sidermec e Bardiani CSF Faizanè.In totale saranno 27 le […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *