Calcio, l’Entella a Reggio Emilia per concedere il bis

Trasferta complicata per l’Entella, attesa a Reggio Emilia dai granata freschi di vittoria casalinga nel derby contro il Modena. A confronto due rendimenti antitetici: l’Entella in trasferta è un disastro con un solo punto all’attivo mentre la Reggiana in casa ha ottenuto 11 dei 16 punti complessivi che valgono il 9° posto in classifica. Liguri determinati a migliorare il rendimento esterno e a concedere il bis dopo la vittoria interna contro l’Empoli, gli emiliani cercano di scalare la classifica verso una posizione play off. Si gioca alle 15
REGGIANA(3-4-2-1): Motta, Papetti, Magnani, Libutti, Marras, Lima, Bertagnoli, Bozzolan, Portanova, Tavsan, Novakovic. All. Dionigi
ENTELLA(3-4-2-1): Colombi, Marconi, Tiritello, Parodi, Di Mario, Benali, Franzoni, Russo, Bariti, Dalla, Fumagalli. All. Chiappella