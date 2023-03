Posted on

Savona. Impianti di riscaldamento in funzione fino a 16 ore al giorno per il freddo pesante che, in questi giorni, sta caratterizzando il capoluogo e il comprensorio, lo ha deciso in mattinata l’amministrazione Caprioglio. Il sindaco ha firmato una ordinanza che sarà valida a partire da oggi e fino al 23 gennaio prossimo. Informazioni sull'autore […]