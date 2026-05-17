Cultura e Spettacoli Genova e provincia

Fede, tradizione e comunità: Rapallo ospita il 66° Raduno regionale delle Confraternite liguri

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Rapallo oggi è diventata il cuore pulsante delle Confraternite liguri: il 66° Raduno regionale ha riunito in città decine di sodalizi, crocifissi artistici e tantissime persone arrivate da tutta la Liguria per condividere una giornata di fede, tradizione e comunità.
Dalla prima accoglienza in piazza alle solenni celebrazioni e alla processione per le vie di Rapallo, il Raduno è stato un susseguirsi di colori, silenzi, canti e gesti antichi che ancora oggi raccontano l’identità più profonda della nostra terra.

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