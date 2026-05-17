Fede, tradizione e comunità: Rapallo ospita il 66° Raduno regionale delle Confraternite liguri

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Sarà Massimo Morini, il super ospite di Miss Inverno 2023 domenica prossima (10 dicembre) nel Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga dove verrà eletta la regina dell’inverno 2023. Morini, cantante, musicista e regista ligure, è il leader del gruppo musicale Buio Pesto che ha venduto 240.000 copie, effettuato oltre 1000 concerti e collezionato 1.400.000 spettatori […]