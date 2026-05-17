Savona, donna cade dal quarto piano: grave al Santa Corona

Intervento dei soccorsi a Savona per una donna caduta dal quarto piano della sua abitazione per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la vittima in codice rosso al Santa Corona. Sono in corso le indagini del caso.
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