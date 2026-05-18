La Spezia, passaggio del Giro d’Italia mercoledì: scuole chiuse

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Da sabato 21 giugno 2025 è online il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo multilingue dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 1 1 2 (uno, uno, due). Il nuovo sito 112.gov.it è attivo da oggi per commemorare il 21 giugno 2010, giorno in cui fu attivata la prima Centrale Unica di Risposta (CUR) dell’1 1 2 a Varese, in Lombardia. Con una veste grafica intuitiva e semplice, il portale fornisce informazioni sulla copertura territoriale, le modalità d’uso e l’accessibilità del Numero Unico di Emergenza, rendendo il servizio chiaro e comprensibile per tutti gli utenti.Come funziona il servizio 1 1 2 Una sezione del sito è dedicata al funzionamento del servizio e delle Centrali Uniche di Risposta. Qui viene illustrato come le comunicazioni di emergenza vengono gestite e smistate alle centrali di secondo livello, come quelle di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera o soccorso sanitario. Tra le innovazioni del portale spicca l’area “Emergenze più comuni”, che offre schede informative con consigli pratici su come gestire le prime fasi di un’emergenza in attesa dei soccorsi. Inoltre, una sezione riporta i dati sulle chiamate di soccorso, aggiornati trimestralmente, con dettagli sul numero di chiamate ricevute dalle CUR, quelle smistate agli […]