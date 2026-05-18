Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, passaggio del Giro d’Italia mercoledì: scuole chiuse

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Mercoledì 20 maggio il territorio comunale della Spezia sarà interessato dal passaggio della tappa Porcari – Chiavari del Giro d’Italia 2026.

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, sulla base delle disposizioni indicate dalla Prefettura della Spezia e secondo le indicazioni del piano di emergenza previsto dagli organizzatori della manifestazione, si prevede la chiusura delle strade interessate dalla manifestazione dalle ore 12:00 alle 15.00, o comunque a fine transito dei corridori, con la chiusura al transito delle strade cittadine interessate dal percorso, ovvero:

● Via Sarzana

● Viale Italia

● Viale Amendola

● Viale Aldo Ferrari

● Via Genova

Durante la chiusura saranno previsti il divieto di accesso e transito, l’interruzione della circolazione stradale, la chiusura degli incroci interessati, la chiusura degli attraversamenti pedonali e la parziale sospensione della sosta lungo le strade coinvolte.

Le misure saranno definite da un’apposita ordinanza comunale, che verrà emessa nei prossimi giorni, insieme a una più generale ordinanza della Prefettura relativa all’intero percorso della tappa.

A causa delle limitazioni alla viabilità, anche il servizio di trasporto pubblico locale subirà importanti modifiche, con possibili soppressioni temporanee di linee, limitazioni e variazioni delle corse.

Le modifiche alla viabilità previste per il passaggio del Giro d’Italia potranno causare disagi significativi alla circolazione, in particolare negli orari di entrata e uscita degli studenti dalle scuole del territorio. La chiusura delle strade, prevista nella fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 15:00, coincide infatti con l’orario di uscita della maggior parte degli istituti scolastici. Questo potrebbe rendere più difficili gli spostamenti da e verso le sedi scolastiche e aumentare il rischio di congestione lungo le principali arterie cittadine.

Per ridurre gli spostamenti, prevenire criticità e garantire la massima sicurezza, si rende quindi necessario adottare misure preventive, concordate con gli enti competenti, riguardanti gli istituti scolastici.

Per queste ragioni il Sindaco della Spezia ha disposto con un’ordinanza la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per mercoledì 20 maggio 2026.

Il provvedimento riguarda anche gli istituti universitari, gli istituti superiori, il Conservatorio “G. Puccini”, i centri di formazione professionale e i servizi per l’infanzia, compresi quelli educativi e ricreativi.

Ulteriori dettagli sulle modifiche alla viabilità, sulla sosta e sul trasporto pubblico locale saranno comunicati dopo l’emissione delle ordinanze da parte degli enti competenti.

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