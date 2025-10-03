Sciopero generale, ecco cosa succederà in Liguria

Oggi, sciopero generale proclamato da CGIL e da altre sigle minori contro la Guerra di Gaza. Ecco il riassunto di quanto accadrà in Liguria
Ferrovie: lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 2 ottobre, incrociandosi con uno sciopero già annunciato da un sindacato di base. Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì.
Trasporto pubblico locale: stop di 24 ore ma nel rispetto delle fasce orarie di garanzia stabilite di comune in comune.
Trasporto aereo: astensione dalle 00.01 alle 24, con fasce di garanzia per il personale di volo dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Fermo anche per il personale di terra e i controllori di volo, salvo eccezioni.
Porti: sciopero per l’intera prestazione giornaliera con garanzia dei servizi minimi indispensabili. Possibili ritardi.
Autostrade: lo sciopero inizierà alle ore 22 di giovedì 2 ottobre.
Sanità: lo sciopero coprirà l’intera giornata, dall’inizio del primo turno.
Scuola: adesione per l’intera giornata. I dirigenti scolastici potranno adottare misure organizzative per garantire il servizio, ma se l’adesione sarà tale da rendere impossibile il normale svolgimento delle attività, le scuole potranno restare chiuse.