Sciopero generale, ecco cosa succederà in Liguria

Pietra Ligure. Sono stati attimi concitatissimi quelli che, una domenica di dicembre, ha vissuto una donna al nono mese di gravidanza colpita improvvisamente da emorragia cerebrale e trasferita al Santa Corona da altro ospedale ligure. La gravità della situazione ha reso necessario mettere immediatamente in moto un intervento complesso che ha coinvolto diverse equipe mediche […]