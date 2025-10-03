Calcio, fine settimana lungo con i campionati

SERIE A, LE PARTITE DELLA 6°GIORNATA
Venerdì 3 ottobre
- ore 20.45: Verona-Sassuolo
Sabato 4 ottobre
- ore 15.00: Lazio-Torino
- ore 15.00: Parma-Lecce
- ore 18.00: Inter-Cremonese
- ore 20.45: Atalanta-Como
Domenica 5 ottobre
- ore 12.30: Udinese-Cagliari
- ore 15.00: Fiorentina-Roma
- ore 15.00: Bologna-Pisa
- ore 18.00: Napoli-Genoa
- ore 20.45: Juventus-Milan
SERIE B, LE PARTITE DELLA 7ª GIORNATA
sab 4 OTT ore 15:00
- MonzaCatanzaro–
- VeneziaFrosinone–
- BariPadova–
- AvellinoMantova–
sab 4 OTT ore 17:15
- SpeziaPalermo–
sab 4 OTT ore 19:30
- CesenaReggiana–
dom 5 OTT ore 15:00
- CarrareseJuve Stabia–
- SudtirolEmpoli–
dom 5 OTT ore 17:15
- SampdoriaPescara–
dom 5 OTT ore 19:30
- Modena-Entella
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 6°GIORNATA
Sestri Levante-Club Milano
Celle V.-Valenzana
Asti-Chisola
Derthona-Gozzano
Imperia-Ligorna
Novaromentino-Cairese
Saluzzo-Vado
Sanremese-Lavagnese
Varese-Biellese