Calcio, fine settimana lungo con i campionati

SERIE A, LE PARTITE DELLA 6°GIORNATA

Venerdì 3 ottobre

  • ore 20.45: Verona-Sassuolo

Sabato 4 ottobre

  • ore 15.00: Lazio-Torino 
  • ore 15.00: Parma-Lecce 
  • ore 18.00: Inter-Cremonese
  • ore 20.45: Atalanta-Como 

Domenica 5 ottobre

  • ore 12.30: Udinese-Cagliari 
  • ore 15.00: Fiorentina-Roma
  • ore 15.00: Bologna-Pisa 
  • ore 18.00: Napoli-Genoa
  • ore 20.45: Juventus-Milan 

SERIE B, LE PARTITE DELLA 7ª GIORNATA

sab 4 OTT ore 15:00
  • MonzaCatanzaro
  • VeneziaFrosinone
  • BariPadova
  • AvellinoMantova
sab 4 OTT ore 17:15
  • SpeziaPalermo
sab 4 OTT ore 19:30
  • CesenaReggiana
dom 5 OTT ore 15:00
  • CarrareseJuve Stabia
  • SudtirolEmpoli
dom 5 OTT ore 17:15
  • SampdoriaPescara
dom 5 OTT ore 19:30
  • Modena-Entella

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 6°GIORNATA

Sestri Levante-Club Milano

Celle V.-Valenzana

Asti-Chisola

Derthona-Gozzano

Imperia-Ligorna

Novaromentino-Cairese

Saluzzo-Vado

Sanremese-Lavagnese

Varese-Biellese

 

 

