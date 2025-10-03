Cronaca Loano

Loano, sospesa l’attività di un negozio nel centro storico per un mese

Il Questore di Savona ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di un negozio nel centro storico di Loano. Il provvedimento, come spiegato dal sindaco Luca Lettieri, arriva a seguito degli accertamenti della Polizia Locale che hanno documentato la vendita di alcolici a minorenni, nonostante l’esercizio fosse già stato destinatario di un precedente ordine di chiusura.

“Ringrazio la Questura di Savona, nella persona del questore Giuseppe Mariani, la Polizia Locale e gli uffici comunali – ha dichiarato Lettieri – per aver reso possibile un intervento necessario a tutela dell’ordine pubblico, della salute dei ragazzi e del lavoro corretto dei tanti esercenti che rispettano le regole”.

