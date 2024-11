L’ASL 3 risponde alla CGIL: “PResenti 4 medici, non 1”

Posted on

Intervento dei vigili del fuoco in Via Borzoli a Genova per un’auto andata a fuoco la scorsa notte per cause da accertare. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno spento il rogo ma non hanno potuto salvare l’auto che è andata completamente distrutta dalle fiamme che hanno provocato danni anche ad altre vetture parcheggiate. Sono in […]