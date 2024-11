Imperia, barca in avaria: famiglia in difficoltà salvata dalla Guardia Costiera

Una famiglia è stata soccorsa al largo di Imperia per un’avaria alla barca sulla quale si trovava. A causare il guasto l’ancora galleggiante che si è avvolta attorno all’elica della barca “Sciallino” rendendo inutilizzabile il motore. I malcapitati sono stati soccorsi dalla motovedetta SAR CP882 della Capitaneria di Porto di Imperia e scortati nel porto di Marina degli Aregai. Poco prima la centrale operativa aveva ricevuto la chiamata di soccorso da parte di un pescatore sportivo che, a bordo in un gozzo e a circa 2 miglia nautiche dal porto di Ventimiglia, non poteva governare la barca per l’avaria al timone. Il battello GC-B173 dell’Ufficio locale marittimo di Ventimiglia è andato incontro al pescatore e lo ha scortato in sicurezza al porto di Sanremo.

Informazioni sull'autore del post