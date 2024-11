Tentata truffa ad anziani in Liguria, arrestati due giovani di 20 e 30 anni di origini napoletane

Posted on

È stata inaugurata questo pomeriggio, e resterà aperta fino al 2 ottobre, al museo Diocesano la mostra “E tacquero le onde del mare” dedicata agli Ex Voto marinari della Liguria. All’inaugurazione della mostra sostenuta dal Comune di Genova, ha partecipato l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli. In occasione dell’arrivo a Genova della tappa conclusiva di The Ocean Race, il […]