Genova, a Murta è tempo di zucche

Questa mattina, tantissimi visitatori si sono riuniti a Murta per dare il via alla 38ª edizione della MOSTRA “Dall’A… alla ZUCCA”, che quest’anno ci porta in un viaggio nel Medioevo tra zucche di ogni tipo. La Mostra della Zucca prosegue nei weekend del 9/10 e 16/17 novembre 2024 nella Parrocchia di San Martino a in occasione della festa del Titolare. Un appuntamento imperdibile per chi ama le tradizioni, la gastronomia e un pizzico di competizione.

Il tema 2024, Madama Zucca e Messer Zuccone da Murta, immerge i visitatori in un percorso storico e creativo tra stand gastronomici con piatti a base di zucca e degustazioni di vino bianco Novello Valpolcevera della vendemmia 2024.