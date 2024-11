Cogoleto, cede carreggiata: chiusa la Sp 66 all’altezza del cimitero

Problemi alla viabilità a Cogoleto sulla Sp 66 a causa del cedimento del manto stradale. La strada è interrotta all’altezza del Cimitero. Per raggiungere la frazione di Sciarborasca si deve utilizzare la sp 78 di LErca oppure la strada di Pratozanino. Sono già partite le verifiche tecniche per comprendere l’entità del danno e le possibili soluzioni. Nell’immediato sarà garantito un passaggio pedonale, vista anche la vicinanza al cimitero, e saranno installate protezioni per la sicurezza della zona.

