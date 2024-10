Sestri Levante, turista stranieri precipita in dirupo a Punta Manara: grave al San Martino

Una turista straniera di 60 anni è caduta in un dirupo durante un’escursione a Punta Manara a Sestri Levante per cause da accertare. A dare l’allarme sono stati i compagni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, il soccorso alpino e i vigili del fuoco oltre all’elicottero che ha trasportato la donna in codice rosso al San Martino di Genova.

