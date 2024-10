Olivetta S. Michele, tunisino tenta di eludere blocco ma viene fermato con 25 kg di hashish nascosto in auto

Un tunisino con precedenti è stato arrestato dalla Polizia a Olivetta S. Michele perchè nascondeva in auto 25 kg di hashish. L’uomo, per eludere il controllo degli agenti è andato a sbattere contro il guardrail tentando la fuga a piedi. PEr lui sono scattate le manette con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

