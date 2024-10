Imperia, topi e cibo conservato male: chiuso un ristorante

Un ristorante di Imperia è stato chiuso dagli ispettori della Capitaneria di Porto perchè è stato rinvenuto all’interno più di trenta chilogrammi di prodotto ittico non tracciato, cibo scaduto e conservato malamente, oltre ad una situazione igienico sanitaria precaria dovuta soprattutto ad una infestazione da topi nelle cucine e nel deposito. Il pesce è stato sequestrato, mentre il gestore dell’attività ha ricevuto due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro. L’ordinanza di chiusura sarà valida fino a quando non verranno ripristinate le corrette condizioni igieniche previste dalla legge.

