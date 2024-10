Stato di emergenza, l’assessore regionale Giampedrone: “”Sulle materie che riguardano la Protezione Civile occorrono prudenza e conoscenza anche delle procedure”

“Sulle materie che riguardano la Protezione Civile occorrono prudenza e conoscenza anche delle procedure“. Lo afferma l’assessore uscente alla Protezione Civile di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone. “Sono ancora in corso l’analisi speditiva dei danni al patrimonio pubblico provocati sul territorio dal maltempo delle scorse settimane. Conclusa questa procedura il presidente della Regione appena insediato potrà valutare se richiedere o meno lo Stato di emergenza al Dipartimento nazionale di Protezione civile, sulla base di una prima quantificazione delle somme urgenze e prime emergenze“. “Non è stata attivata la colonna mobile regionale per cui si è trattato di danni puntuali, gestiti autonomamente dai Comuni interessati. Siamo inoltre alla vigilia di un nuovo passaggio perturbato con precipitazioni anche significative: potrebbe rendersi necessario collegare i danni delle scorse settimane a quelli che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Non è quindi escluso che servano altri dieci o quindici giorni per consentire di estendere l’analisi speditiva ai prossimi eventi“.

