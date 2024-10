Bergeggi, Nelle acque del Golfo dell’Isola 2800 nuotatori da 18 Paesi per Swimtheisland

Si è aperta con la speciale staffetta acquatica per suggellare l’unione dei 4 splendidi Comuni ospitanti del Golfo dell’Isola (Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio), la 14esima edizione di Swimtheisland. Con i suoi 2800 partecipanti provenienti da 18 Paesi e 4 continenti, il primo evento italiano di nuoto in acque libere acquisisce un respiro sempre più internazionale e si conferma nella top 5 europea per presenze.

Grazie al supporto di Nicole Cirillo dell’associazione sportiva Stile Libero, quattro nuotatori, ciascuno in rappresentanza di un Comune, si sono dati il cambio ogni 800 metri in un’avventura partita da Noli e giunta sulla spiaggia di Spotorno per sancire il via della storica due giorni nata dalla collaborazione tra TriO Events, i Comuni del Golfo dell’Isola, l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, con i patrocini di Regione Liguria, Provincia di Savona e la partnership di Jaked.

La tappa finale del circuito, che ha precedentemente toccato San Teodoro e Sirmione, ha visto protagonisti tre grandi campioni, scesi in campo per supportare tutti, a partire dai piccolissimi. Un vero e proprio bagno di folla per la regina della Senna Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro), reduce dal bronzo olimpico di Parigi nella 10 km, per Matteo Furlan (Marina Militare), campione azzurro e storico amico di Swimtheisland, eMarco Orsi, sprinter dello stile libero, del dorso e del delfino.

“Le Olimpiadi sono state un’emozione assoluta – racconta Ginevra Taddeucci – ancora non mi rendo pienamente conto di quello che è successo ma mi basta guardare la medaglia per capire che è vero! Tornare a casa con il bronzo al collo, dopo un anno molto impegnativo e faticoso con una qualifica ottenuta nelle fasi finali, è stato un sogno. Personalmente la Senna non ha rappresentato per me un problema ma di certo nuotare nelle acque cristalline del Golfo dell’Isola è un’altra storia. È già il terzo anno che vengo qui e ogni volta resto stupita dal fascino dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi”.

“Gareggio nel Golfo dell’Isola dal 2016 – afferma Matteo Furlan – un appuntamento fisso e quest’anno un’esperienza ancora più particolare essendo venuto con Ginevra. Per chi vuole avvicinarsi a questo sport, lo ritengo l’evento clou dell’anno. Dopo l’argento agli Europei sui 25 km ho dichiarato di voler chiudere la mia carriera agonistica. Sicuramente è un anno sabbatico per me ma sto valutando se prepararmi ancora per un ulteriore Europeo”.

“Sono vicino, diciamo così, alla pensione agonistica. Mi sto godendo gli ultimi tre anni di nuoto – afferma Marco Orsi – Cercherò di qualificarmi per i Mondiali di dicembre in vasca corta ma mi sto dedicando molto anche al trasmettere alle future generazioni tutto quello che ho imparato in questi anni”.

I PODI DEL WEEKEND

Ad aprire le danze sabato i nuotatori sulle brevi distanze. Sugli 800 mt si sono messi alla prova prima le squadre miste con la Family Team Event, e poi gli staffettisti della MWM (Man-Woman-Man) Relay. Sono stati poi i circa 200 giovanissimi di KID’sTHEISLAND a contagiare tutti con la loro energia sui 100 m (6-7 anni), 200 m (8-9 anni) e 400 m (10-12 anni). Il risveglio della domenica è stato, invece, accompagnato dalle rilassanti atmosfere della Sunrise Swim (1.100 mt), la nuotata collettiva alle prime luci dell’alba, seguita da una gustosa colazione.

Podio Sprint Challenge (800 mt) Uomini: Riccardo Notarbartolo (Open Water Swim Team, 09’29”), Lorenzo Gianatti (Project Sport, 09’40”), Leonardo Viganò (Team Lombardia Nuoto MGM Sport, 09’42”) – Donne: Letizia Borra (Superba Nuoto, 10’24”), Virginia Uccelli (Superba Nuoto, 10’25”), Elisabetta Rossi (SUI, 10’25”)

Podio Short Swim (1.800 mt) Uomini: Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli, 20’49”), Mattia Castello (21’08”), Luca Angelini (Nuoto Club, 22’57”) – Donne: Maria Vittoria Suisola (H Sport, 23’47”), Ludovica Perseu (Aquatica Torino, 24’10”), Camilla Vio (Superba Nuoto, 24’21”)

Podio Classic Swim (3.500 mt) Uomini: Edoardo Filippo Valente (42’30”), Luca Angelini (Nuoto Club, 42’54”), Matteo Peron (Libertas Nuoto Chivasso, 43’01”) – Donne: Matilde Varengo (43’41”), Rebecca De Rosa (Aquatica Torino, 43’44”), Maria Vittoria Suisola (H Sport, 45’01”)

Podio Long Swim (6.000 mt) Uomini: Filippo Doldi (Soncino Sporting Club, 1h10’31”), Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli, 1h10’34”), Niccolò Ricciardi (Superba Nuoto, 1h10’37”) – Donne: Elena Piantoni (GAM Team Brescia, 1h21’30”) Sonia Toscani (1h22’51”), Lara Gherardini (Team Nuoto Toscana Empoli, 1h23’59”)

Podio Combined Swim (Short+Classic) Uomini: Filippo Doldi (Soncino Sporting Club, 1h00’31”), Stefano Ghisolfo (Superba Nuoto, 1h00’38”), Daniele Titta (Nuotatori Milanesi, 1h00’53”) – Donne: Renata Viganò (Nuotatori Milanesi, 1h06’27”), Sara Lovato (Mantova Nuoto Master, 1h14’06”), Emma Lochi (Aquatica Torino, 1h14’25”)

Podio Super Combined Swim (Classic+Long) Uomini: Mattia Castello (1h54’56”), Massimo Gaudiano (2h01’14”), Sandro Vezzani (2h07’58”) – Donne: Annamaria Posca (2h28’31”), Chiara Beraudo (Swim&Care, 2h54’51”), Zsuzsa Madaras (HUN, 2h55’07”)

IL LEGAME COL TERRITORIO

Venerdì i giovani studenti del territorio hanno avuto modo di incontrare e dialogare con Ginevra Taddeucci e con il 68enne sommozzatore professionista Paolo Cappucciati, agonista pescatore subacqueo in apnea ed ex CT della nazionale italiana FIPSAS, che a luglio ha bissato il suo stesso record internazionale del 2013 trascorrendo 24 ore in subacquea SCUBA nel Golfo dell’Isola con l’uso di semplici attrezzature ricreative.

Presente, invece, al villaggio durante il weekend la scrittrice Fiorenza Pistocchi che ha scelto di ambientare il suo ultimo giallo “Isabella. Tale padre, tale figlia” (Neos Edizioni, 2024) proprio in occasione delle gare di Swimtheisland. Fondamentale per la riuscita della manifestazione la collaborazione con le associazioni locali: la Società Nazionale di Salvamento (sezioni di Spotorno Noli, Nervi, Voltri, Verona e Borghetto S. Spirito), i Vigili del Fuoco del Comando di Savona, la Lega Navale Italiana di Spotorno, l’Aps Centro Nautico Vadese, gli Angeli del SUP, la Scuola Cani Salvataggio Piemonte, la Pro Loco Bergeggi gruppo Kayak e l’Associazione Nautica Spotornese, insieme a Croce Bianca e Protezione Civile di Spotorno.

