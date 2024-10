Santa Margherita Ligure, picchia la ex fidanzata per estorcerle denaro:arrestato dai Carabinieri

Un genovese di 32 anni che da mesi estorceva soldi alla ex di 24 anni picchiandola e minacciandola di morte è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo dallo scorso mese di luglio spendeva i soldi della ex utilizzando la sua carta di credito e chiedendone altri attraverso minacce e botte. La donna non aveva mai sporto denuncia ma l’intervento dei militari dell’arma ha consentito di fermare l’uomo.

Informazioni sull'autore del post