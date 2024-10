Calcio, l’Atalanta fa a pezzi il Genoa: 5-1 e rossoblu in pieno dramma

Una disfatta clamorosa, una brutta figura e un’umiliazione di cui Gilardino dovrà rispondere a società e tifosi giustamente inferociti. Il Genoa viene calpestato e malmenato da un’Atalanta spietata che vince 5-1 approfittando dello stato confusionale in cui sono piombati i rossoblu. Considerando anche il KO della Sampdoria vien da dire che a Genova il calcio è una burla o poco più. Il Genoa non ha mai tirato in porta in tutti i 90′ mentre l’Atalanta ha giocato al gatto con il topo. Le reti: al 24′ bergamaschi avanti con l’ex Retegui che di testa trafigge Gollini su assist di Lookman. La squadra di Gasperini confeziona occasioni su occasioni che per brevità omettiamo contro un Genoa che sta a guardare. Il primo tempo finisce solo 1-0 ma i goal potrebbero essere almeno un paio di più. La tempesta si scatena nella ripresa quando al 50′ i nerazzuri raddoppiano ancora con Retegui che riprende una corta respinta di Gollini, 10′ dopo è Ederson che fa tris; al 73′ Retegui completa la sua tripletta su calcio di rigore concesso per fallo di Vogliacco in area rilevato dal VAR; all’ 80′ arriva il 5-0 con De Roon; all’83’ Ekhator realizza il goal della bandiera nell’unico affondo ligure dell’intera partita.

ATALANTA-GENOA 5-1

Reti: 24′ 50′, 73′ (rig.) Retegui (A); 50′ Ederson (A); 80′ De Roon (A); 83′ Ekhator (G)

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

