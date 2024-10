Liguria 2024, Bucci: “Lavoro priorità del nostro programma, servono obblighi assunzionali più stringenti”

Posted on

Un incendio ha distrutto un'abitazione a Bajardo nell'entroterra di Sanremo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente il proprietario non era in casa. Sfollate tre persone che vivevano al piano superiore. Sono in coro le indagini per ricostruire l'origine del rogo.