Dengue: a Genova scattano le misure di profilassi con interventi anti-larvali e zanzare adulte a Quinto

Lunedì 30 settembre, dalle 4 alle 6, disinfestazione straordinario a seguito della segnalazione da Asl 3 genovese di un caso “importato” di dengue. Le zone interessate: via Romana di Murcarolo, via Angelo Gianelli, via Monte Moro di Quinto, via Lorenzo Ghiglini, via Moglia, via al Cimitero di Quinto, corso Europa, via Antica Romana di Quinto, piazzetta Santa Paola Frassinetti, via Divisione Acqui, via Ballari, via Mario Mastrangelo, piazzetta San Pietro di Quinto.

Informazioni sull'autore del post