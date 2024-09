Liguria 2024, Toti: “Non mi stupisce che Italia Viva e altri riformisti non facciano parte del campo largo”

“A me non stupisce che Italia Viva e gli altri riformisti non facciano parte del campo largo della sinistra in Liguria. Stupiva il fatto che ne volessero far parte. Per stare insieme non basta togliere i “veti” bisognerebbe avere almeno alcune idee, non dico uguali ma almeno simili, su cantieri, giustizia, lavoro”.Lo afferma Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria. “Vedere Burlando e Sansa, Renzi e i Cinque Stelle sullo stesso palco, sarebbe stato qualcosa di incomprensibile. E ancora non riesco a capire, come farà Calenda? Lo chiedo da spettatore attento”.

