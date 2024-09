Calcio, lo Spezia esce indenne anche da ìl Mapei: con il Sassuolo è 0-0

Lo Spezia dimostra di essere pronto per giocare una stagione importante. Lo ha dimostrato a Reggio Emilia, portando a casa un prezioso 0-0 che mantiene l’imbattibilità in campionato contro un Sassuolo tra i pretendenti alla serie A. La partita non ha offerto molto in termini di gioco e occasioni ma al Mapei matura il quarto pareggio consecutivo per i liguri che allungano a 7 risultati utili la serie positiva. Nel primo tempo Di Serio si mangia il goal del vantaggio al 24′ sparando a lato, nella ripresa è il Sassuolo a divorarsi la palla del successo con Laurientè anticipato all’ultimo istante dal portiere ligure, nel finale all’81’ pallone impazzito in area emiliana con Soleri che per poco non realizza la rete della vittoria. Finisce 0-0

Sassuolo – Spezia: 0-0;

Ammoniti: 11′ Paz (Sa), 32′ Bandinelli (Sp), 65′ Doig (Sa), 68′ Wisniewski (Sp);

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Paz (45′ Toljan), Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Thorstvedt (82′ Obiang); Laurientè, Mulattieri (58′ Russo), Pierini (58′ Volpato). All. Grosso.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Wisniewski, Bertola; Vignali, Cassata (60′ Nagy), S. Esposito (72′ Candelari), Bandinelli, Reca (80′ Elia); Di Serio (72′ Colak), P.Esposito (60′ Soleri). All. D’Angelo.

