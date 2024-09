Liguria 2024, Vince Liguria: “La Sanità di Orlando è la Sanità dell’ovvietà: la sinistra ha chiuso 7 ospedali”

“Anche la Schlein evidentemente è andata a lezione dai cattivi maestri di Orlando visto che ignora completamente quali sono i progetti territoriali per la sanità nella nostra regione: le 32 case di comunità, le 17 centrali operative territoriali previste dal Pnrr e già tutte attive dal primo luglio per la presa in carico del paziente, la capillarità dei servizi offerti alle persone più anziane e fragili. Senza dimenticare le aree interne con gli ambulatori infermieristici, le RSA aperte, gli IFoC (l’infermiere di Famiglia o Comunità, collegamento tra il territorio e la parte ambulatoriale) e le farmacie dei servizi, dove possono essere svolte numerose prestazioni. Tutto questo deve essere sconosciuto alla Schlein e Orlando visto che parlano della necessità di una sanità territoriale vicino al paziente”.

“Noi questa strada l’abbiamo già percorsa e stiamo vedendo i primi risultati, infatti il Ministero ha certificato la presa in carico di 35 mila liguri over 65 attraverso la assistenza domiciliare integrata”.

“Durante i 10 anni di governo del centrosinistra la Liguria è invece andata in piano di rientro e, soprattutto, con lo stesso Burlando, che ieri era lì ad applaudire, ha chiuso ben 7 ospedali (oltre all’operazione di cartolarizzazione degli immobili delle Asl venduti ad Arte (che la corte dei conti contesta ad ogni giudizio di parifica). Questo è il loro piano per far ripartire la sanità. A sconvolgere è la risposta quasi infantile ai grandi problemi sanitari: ti mancano i medici? Assumiamoli. Ci sono liste d’attesa? Abbattiamole. Non ci sono prestazioni? Aumentiamole. Questo ragionamento porterebbe a dire: ti manca la casa? Occupiamola”.

“E poi la perla delle assunzioni: qui la Schlein deve aver proprio sbagliato regione.

Mai la Liguria ha assunto sanitari come in questi anni, basti pensare che con 6,65 infermieri ogni mille abitanti la Liguria è la terza regione italiana per numero di professionisti dell’assistenza dipendenti del sistema sanitario. Gratarola non è un parafulmine ma se dovesse essere un personaggio di Pennac non sarebbe certo il capro espiatorio Benjamin Malaussène, piuttosto il dottor Galvan perché Gratarola ha lavorato 35 anni negli ospedali pubblici in prima linea a differenza di molti di loro che sono stati dei semplici occupati”.

È questa la risposta della lista Vince Liguria alle dichiarazioni di Elly Schlein e Andrea Orlando sulla sanità ligure.