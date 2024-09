Urbe, crolla soletta in alloggio: feriti gravemente due operai

Posted on

Un uomo è stato investito questa notte sull’Aurelia ad Alassio.Sul posto è stato immediato l’intervento dei militi dell’emergenza sanitaria e delle forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi. Per l’uomo è stato necessario il trasporto in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts