Genova, Politiche Sociali: 5 nuovi baby Pit Stop, una app con nuove funzionalità e non solo

Curare la presentazione di progetti inerenti alla famiglia, l’organizzazione di eventi e iniziative rivolte alle famiglie e al mondo associativo, formativo, sportivo, informativo e alle realtà che si occupano di promozione del ruolo della famiglia e di sostegno alla famiglia.

È la mission di Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova, che per gli ultimi mesi del 2024 si appresta a lanciare alcune importanti novità in termini di riorganizzazione, integrazione e rafforzamento dei propri servizi alla cittadinanza e in particolare a bimbi, genitori e nonni.

Tre i filoni principali: promozione del benessere e sviluppo delle risorse familiari e comunitarie; sostegno della genitorialità; comunicazione e informazione.

«Quando parliamo di Agenzia per la Famiglia ci troviamo senza dubbio di fronte a un’eccellenza assoluta per quanto riguarda le iniziative del Comune – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso – Fin da quando è stata istituita si è dimostrata un punto di riferimento per tutte le famiglie e nel corso degli anni i progetti presentati, e attuati, sono stati molto apprezzati. Non ci siamo ovviamente voluti fermare: in piena sinergia con la Direzione delle Politiche Sociali e con i responsabili di Agenzia abbiamo voluto ampliare l’offerta a disposizione di cittadini e turisti, cercando di coprire in maniera capillare il nostro territorio. Penso ai Baby Pit Stop, ormai una certezza, e ai Baby Kit, dotati di ogni bene per i neonati. Sono orgogliosa di lavorare a stretto contatto con una realtà del genere, che si pone come obiettivo primario quello di accompagnare le famiglie fornendo loro materiali, spazi per qualsiasi bisogno e iniziative per favorire la cittadinanza attiva»

– uno spettacolo teatrale, per scuole e cittadini, realizzato da persone dei gruppi di auto mutuo aiuto e questionari online sullo stesso (in occasione del 12 novembre, Giornata dedicata all’auto mutuo aiuto)

– “Educazione Civica & Scuole“: progetto inserito nel piano dell’offerta formativa regionale per le scuole di Regione Liguria e Alisa che propone attività di educazione civica alle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Tali attività sono state inserite per la prima volta nella pubblicazione “Impararte 2024”, a cura della sezione Servizi Educativi e culturali di Palazzo Ducale

– “BiblioZena”: laboratori rivolti a bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie per parlare in genovese (ri)sscoprendocanti, filastrocche e giochi musicali

– “Parole a colori”: laboratori di lettura ad alta voce per bambini (fascia di età 0/2 e 3/6 anni) e genitori, realizzati da con operatori di Agenzia e diversi volontari appositamente selezionati e formati da Agenzia in collaborazione con il programma nazionale “Nati per leggereW.. Si sta organizzando la nuova programmazione che, dopo le prime esperienze realizzate nella primavera 2024, vedrà incontri tutti i mesi. A ottobre sarà rinnovato l’accordo di collaborazione con i volontari

E ancora:

– la riorganizzazione, da parte degli operatori del servizio bibliotecario genovese, dello spazio biblioteca di Agenzia, con nuovi testi e giochi da tavolo

– una nuova distribuzione della pubblicazione e del dépliant sulla prevenzione del maltrattamento di minori “Prevenire e tutelare – Promuovere Comunità Educanti“ presso i Licei delle Scienze Sociali di Genova e corsi universitari per educatori e assistenti sociali

– la collaborazione con Unicef (es. 2 ottobre, Festa dei nonni e per la nuova edizione del Corso Universitario annuale di aggiornamento sui Diritti dei minori)

– il lavoro per l’approvazione delle Linee guida sulla dispersione scolastica per le scuole della città metropolitana genovese

SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

Cambiano in meglio, tra gli altri, due dei servizi più apprezzati dalle famiglie genovesi: Baby Kit e Baby Pit Stop. Nel dettaglio sono previsti:

– 5 nuovi Baby Pit Stop attivi entro la fine dell’anno dopo gli altri 5 allestiti nel 2024;

– la rilevazione degli esercizi commerciali e realtà culturali (es. teatri) che hanno un fasciatoio a disposizione di clienti e cittadini e il successivo inserimento nella mappa geolocalizzata dei Servizi per le famiglie

– l’attivazione di un questionario online di rilevazione della customer satisfaction sul Baby Kit, per migliorare ulteriormente la qualità del servizio

– la partecipazione, per la prima volta, di FederFarma al Baby Kit 2025 oltre alla pubblicizzazione dei servizi

Già oggi, le indicazioni sui Baby Pit Stop presenti nella mappa sono state integrate dalle indicazioni su accessibilità e orari. Inoltre, sono stati approntati un dépliant e una locandina plurilingue.

Le altre novità in cantiere:

– la nuova edizione (online e in streaming) degli incontri per neogenitori “I Primi 1000 giorni” (organizzata anche sulla base di quanto emerso al questionario di customer satisfaction della prima edizione e arricchita dalla partecipazione di FederFarma e OPI, Ordine delle Professioni Infermieristiche

– 3 nuovi percorsi a sostegno della genitorialità: Life Skills (sviluppo delle capacità genitoriali), Patentino digitale (educazione digitale per genitori e over 65), Diventare grandi (incontri per genitori e adolescenti)

– la collaborazione con Coop Liguria che organizzerà per Agenzia gli incontri mensili gratuiti nel quadro del progetto “Imparare divertendosi” (laboratori per bambine/i tra i 5 e i 10 anni e contestuali incontri di approfondimento dedicati a genitori e nonni)

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

– revisione, aggiornamento e integrazione della webApp hAPPy Family Genova. Saranno previsti un nuovo nome, un nuovo logo, nuovi collegamenti nella sezione Servizi e in particolare nuove funzionalità che saranno: il calendario e la possibilità di inserire locandine, nonché il portare a 6, dai 4 attuali, gli argomenti cui collegare le notizie e ricevere notifiche. Importanti sono anche nuovi collegamenti a VisitGenoa, Toorna e alla piattaforma del sistema bibliotecario metropolitano genovese.

– il consolidamento del servizio Informafamiglia (informazioni e orientamento su servizi, risorse e opportunità, agevolazioni e sostegni economici comunali, regionali e nazionali per le famiglie);

– news da Agenzia: comunicazione alle famiglie, realtà e istituzioni con cui Agenzia per la Famiglia è in contatto per informare su programmi, iniziative e attività;

– la cura e integrazione della mappa geolocalizzata “Servizi per famiglie” che consente di individuare e localizzare i servizi e ricevere informazioni di base (Baby Pit Stop, punti di consegna dei Baby Kit, punti di segretariato sociale, scuole, piste ciclabili e itinerari turistici, musei, biblioteche, cinema e teatri, bagni pubblici).

Nel complesso, una serie di servizi a tutto tondo per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie, accompagnando bambini, genitori e ragazzi passo passo verso le novità che l’esperienza di vita continua a proporre.

