Verso l’Election Day?

“Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha reso al Consiglio dei ministri un’informativa in merito alle consultazioni elettorali regionali e al turno autunnale di elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata. Il Consiglio dei ministri ha espresso la raccomandazione alle Regioni di evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali e di convergere verso un’unica data di voto”. Lo riferisce in un comunicati stampa Palazzo Chigi. Sono 3 le Regioni chiamate per motivi diversi al voto: la Liguria (27-28 ottobre); Emilia Romagna (3 settimane dopo) e l’Umbria (data da decidere). L’accorpamento delle tre consultazioni sarebbe la soluzione ideale per sprecare meno risorse possibili.

