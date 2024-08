Genova, si chiude Estate Spettacolo: 56.400 presenze

I 25 anni di Estate Spettacolo sono stati festeggiati al Porto Antico con un cartellone record: 23 serate all’Arena del Mare, 28 appuntamenti in Piazza delle Feste e 11 spettacoli teatrali sull’Isola delle Chiatte, più di due mesi di programmazione, che hanno animato le notti di luglio e agosto, in una cornice unica. Complessivamente i 61 spettacoli hanno registrato 56.400 presenze, a cui si aggiungono le 75.000 del 26esimo Suq Festival, tradizionale prologo della stagione. All’Arena del Mare, 47.000 spettatori in 23 serate, 6 sold-out per un programma versatile, stimato tra il 30% e il 40% il pubblico proveniente da fuori Genova. Novità di quest’anno la capienza ampliata a 6000 spettatori con il pubblico in piedi, 1800 con i posti a sedere. In Piazza delle Feste 8.000 spettatori in 28 serate e 4 sold out. L’ampia offerta musicale è stata affiancata da spettacoli di teatro e cabaret, dalle calde atmosfere della danza e dalle suggestive performance musicali a lume di candela. All’Isola delle Chiatte, da poco oggetto di un’attenta riqualificazione strutturale, 1.400 spettatori in 10 serate e 5 sold out. Successo consolidato per una location in grado di rendere ogni spettacolo un’esperienza indimenticabile; le luci della città e il riflesso delle onde creano un’atmosfera magica, perfetta per immergersi nelle storie epiche e nelle leggende portate in scena con i suoi spettacoli.

Da Annalisa a Mahmood, da Biagio Antonacci a Simone Cristicchi, da Luca Bizzarri ai Bruciabaracche, dal Prog Fest al festival teatrale dedicato alle Sea Stories, dal Teenage Dream al party Voglio tornare negli anni Novanta, il cartellone è andato incontro a tutti i gusti di un pubblico il più ampio ed eterogeneo possibile.

“Un’estate di grande successo che ha confermato sempre più il valore dei suoi tre teatri sul mare, con scenografie uniche nel panorama italiano e il grande impegno di tutti per comporre un cartellone in grado di intercettare i gusti musicali più svariati, teatro, danza e cabaret, grandi nomi e artisti di nicchia, insieme appassionatamente, con un occhio attento alla grande tradizione locale”, commenta il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando.

