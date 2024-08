Passo Cento Croci (SP), 50enne cade dalla moto: in codice rosso al San Martino

Posted on

Nella notte un’autovettura è andata a fuoco a Cairo Montenotte in corso Marconi. Per cause ancora in via di accertamento, le fiamme sono divampate poco dopo l’una ed hanno avvolto completamente l’auto. Sul posto si sono immediatramente recati i Pompieri che hanno spento il rogo in breve tempo e provveduto a bonificare la zona. Informazioni […]