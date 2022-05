Sarzana, marito violento minaccia e aggredisce la moglie: denunciato

Un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver minacciato la moglie di 46 davanti al figlio di 4 anni dopo che la donna era rientrata a casa da un’uscita con delle amiche. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla richiesta del pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana dove i due erano arrivati con alcune contusioni lievi e hanno sequestrato all’uomo due pistole per uso sportivo. La donna ha così denunciato l’uomo per aggressione visto che avrebbe impedito alla donna di abbracciare il figlio spintonandola fino a farla cadere a terra. I due sono in procinto di separarsi.