Calcio, al via i campionati: il programma di A e B

Savona. Manca poco al weekend della attesa prima edizione del “Triathlon Città di Savona”, gara organizzata dalla ASD Triathlon Savona, con la collaborazione e il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Savona, su due giorni per permettere lo svolgimento sia della competizione per gli adulti, sia per le categorie giovanili. Sabato avrà luogo la gara su distanza Sprint […]