Sori, 13 enne accoltellato da coetaneo durante una lite

Posted on

Loano. In una complessa operazione compiuta a Loano, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Albenga hanno messo fine ad un lucroso business messo in piedi da un albanese di 42 anni e dalla sua complice, una rumena di 22. La coppia, regolare sul territorio italiano, e ambedue pregiudicati per vari reati, è stata arrestata per […]