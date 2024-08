Cogoleto, fuoristrada contro auto: grave centauro

Intervento dei soccorsi medici a Cogoleto per un grave incidente avvenuto sulla strada verso Pratozanino dove un fuoristrada è entrato in collisione con una moto per cause da accertare. Il bilancio è di una persona, il motociclista, trasportato in codice rosso al San Martino di Genova, distrutta la moto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e l’elicottero per il trasporto del giovane nel nosocomio genovese.

