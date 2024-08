Genova, sequestrati in carcere due telefoni cellulari e 75 grammi di droga

Posted on

Sono 20 i positivi in meno al COVID-19 in Liguria nelle ultime 24 ore. Il totale è sceso a 1.286 persone, sono 41 gli ospedalizati di cui 2 in terapia intensiva. Aumenta ancora il numero di persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 242, 2 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale […]