Genova, autobus a fuoco in Via Pozzo: nessun ferito ma mezzo distrutto dalle fiamme

Tragedia sfiorata oggi in Via Pozzo a Genova dove un autobus ha preso fuoco in Via Pozzo per cause da accertare. I passeggeri presenti sul mezzo sono statu fatti tutti scendere e fortunatamente non si sono registrati feriti nè vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, chiusa la strada. Il mezzo è andato distrutto dalle fiamme.

Informazioni sull'autore del post